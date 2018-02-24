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Правительство закрепило за Минтрудом России выплаты по случаю рождения первого ребенка

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Правительство закрепило за Минтрудом России ежемесячные выплаты по случаю рождения или усыновления первого ребенка в семье. Постановление об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев в субботу, 24 февраля.

Ведомство будет осуществлять порядок ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением с 1 января 2018 года первого ребенка и обращения за ее назначением.

«Контроль и надзор за полнотой и качеством исполнения органами государственной власти субъектов Федерации переданных полномочий будет осуществлять Роструд», –– цитирует сообщение «Интерфакс».

Закон о введении ежемесячных выплат при рождении первенца президент РФ Владимир Путин подписал 28 декабря. В частности, это касалось введения ежемесячных выплат нуждающимся семьям по рождению первого ребенка и возможности получения ежемесячных выплат из материнского капитала за рождение второго ребенка.

12 января первая российская семья уже обратилась за новыми президентскими пособиями по рождению первого и второго ребенка.

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