Кабмин РФ одобрил отмену НДФЛ на выплаты семьям с детьми

Власти РФ одобрили законопроект, отменяющий подоходный налог (НДФЛ) с ежемесячных выплат семьям с детьми. Такое решение было принято на заседании кабинета министров, говорится на сайте правительства.

Выплата ежемесячных пособий семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка началась 1 января 2018 года. Средний размер выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году — 10,8 тыс. рублей, в 2020 году — 11,1 тыс. рублей.

Теперь для усиления матподдержки семей с детьми законопроектом предлагается установить, что такие выплаты не будут облагаться налогом на доходы физических лиц.

Ранее портал iz.ru сообщал, что развод могут разрешить оформлять через загс при отсутствии споров о детях.