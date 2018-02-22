Прямой эфир

Кабмин РФ одобрил отмену НДФЛ на выплаты семьям с детьми

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти РФ одобрили законопроект, отменяющий подоходный налог (НДФЛ) с ежемесячных выплат семьям с детьми. Такое решение было принято на заседании кабинета министров, говорится на сайте правительства.

Выплата ежемесячных пособий семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка началась 1 января 2018 года. Средний размер выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году — 10,8 тыс. рублей, в 2020 году — 11,1 тыс. рублей.

Теперь для усиления матподдержки семей с детьми законопроектом предлагается установить, что такие выплаты не будут облагаться налогом на доходы физических лиц.

Ранее портал iz.ru сообщал, что развод могут разрешить оформлять через загс при отсутствии споров о детях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Изменяли. Изменяем. Будем изменять
О чем на самом деле говорят результаты опроса ВЦИОМа
Патриарх Кирилл рассказал о главном предназначении девушек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017