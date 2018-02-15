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Патриарх Кирилл рассказал о главном предназначении девушек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о главном предназначении девушек. Он уверен, что миссия их заключается в рождении детей и их последующем воцерковлении.

Заявление патриарх сделал во время проповеди в храме Христа Спасителя по случаю праздника Сретения. В этот день также отмечается день православной молодежи. Предстоятель Русской православной церкви отметил, что идеалом для девушек должно быть создание семьи, рождение детей и их воцерковление. Он назвал это предназначение «Богом определенной для них миссией», сообщает Ридус.

Патриарх выразил мнение, что современные технологии, уровень комфорта и образования дают женщинам возможность сочетать профессиональную деятельность с заботой о семье. Также патриарх Кирилл рассказал, что церковное взаимодействие с молодежью является не данью моде, но требованием свыше и посетовал, что не все молодые люди, которые разделяют христианские ценности, воцерковлены.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил традиционное богослужение в преддверии Олимпиады и помолился о том, чтобы атлеты из РФ успешно прошли все испытания в Успенском соборе Кремля.

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