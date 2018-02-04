Патриарх Кирилл помолился о российских олимпийцах

В Успенском соборе Кремля патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил традиционное богослужение в преддверии Олимпиады. Во время литургии глава православной церкви помолился о том, чтобы атлеты из РФ успешно прошли все испытания.

Кроме того, предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что особенно важна молитва об Отечестве и тех, кто защищает его на спортивных площадках.

«Мы знаем, что правда всегда торжествует, даже если ложь глобально организована», — отметил предстоятель Русской православной церкви.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил, «чистые» спортсмены, хоть и получат допуск к Играм, смогут выступить только под олимпийским флагом.