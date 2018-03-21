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Китай предостерег США от торговых войн

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Фото: wikipedia.org
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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила о готовности Китая защитить свои интересы в противостоянии с США, хотя Китай и не хочет участвовать в торговых войнах.

По словам дипломата, Пекин неоднократно выражал «четкую позицию по данному вопросу» и примет «решительные ответные меры» для защиты своих прав и интересов.

«Китай не хочет участвовать в торговых войнах, но, если кто-то вынудит нас участвовать в такой «войне», мы не испугаемся и не будем прятаться, и если США предпримут действия, которые навредят нашим интересам, мы непременно примем решительные ответные меры, чтобы полностью защитить наши законные права и интересы», — приводит «РИА Новости» слова представителя МИД Китая.

Накануне в Китае предрекли отсутствие победителей в торговой войне США и Китая.

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