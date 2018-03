Послы России и Китая провели неформальную встречу в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов и посол Китая Цуй Тянькай провели встречу в Вашингтоне в неформальной обстановке. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Twitter.

Отмечается, что послы обсудили проблемы двусторонних отношений РФ и Китая с США, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

На опубликованных посольством фотографиях видно, что на встрече также присутствовали военные атташе России и Китая.

During an informal meeting Ambassador Anatoly Antonov and Ambassador of China Cui Tiankai discussed issues of our countries' bilateral relations with the US as well as topics of regional and global security.

