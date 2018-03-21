Послы России и Китая провели неформальную встречу в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов и посол Китая Цуй Тянькай провели встречу в Вашингтоне в неформальной обстановке. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Twitter.

Отмечается, что послы обсудили проблемы двусторонних отношений РФ и Китая с США, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

На опубликованных посольством фотографиях видно, что на встрече также присутствовали военные атташе России и Китая.