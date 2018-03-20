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Посол Молдавии в РФ Негуца вернется в Москву

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Глава молдавского МИДа Тудор Ульяновски заявил о возвращении посла Молдавии в РФ Андрея Негуцы в Москву. По словам министра, дипломат вернется в российскую столицу в ближайшие дни, передает «РИА Новости».

Ульяновски добавил, что молдавская сторона заинтересована в развитии диалога с Россией.

«Подчеркиваю наш интерес к развитию молдавско-российского диалога. Один из шагов для этого — отправка в ближайшие дни посла Молдавии в России Андрея Негуцы», — цитирует министра RT.

В декабре молдавское внешнеполитическое ведомство вызвало посла республики в РФ Андрея Негуцу в Кишинев для консультаций. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что это недружественная акция, которая была предпринята в преддверии  запланированного визита в Москву по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина.

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