Посол Молдавии в РФ Негуца вернется в Москву

Глава молдавского МИДа Тудор Ульяновски заявил о возвращении посла Молдавии в РФ Андрея Негуцы в Москву. По словам министра, дипломат вернется в российскую столицу в ближайшие дни, передает «РИА Новости».

Ульяновски добавил, что молдавская сторона заинтересована в развитии диалога с Россией.

«Подчеркиваю наш интерес к развитию молдавско-российского диалога. Один из шагов для этого — отправка в ближайшие дни посла Молдавии в России Андрея Негуцы», — цитирует министра RT.

В декабре молдавское внешнеполитическое ведомство вызвало посла республики в РФ Андрея Негуцу в Кишинев для консультаций. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что это недружественная акция, которая была предпринята в преддверии запланированного визита в Москву по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина.