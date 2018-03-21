Очередной доклад ООН по правам человека на Украине не только повторяет основные тезисы предшествующих. Он также акцентирует внимание на новых факторах, демонстрирующих недемокрактичность киевского режима.

Одним из самых важных аспектов документа является констатация факта продолжающегося целенаправленного уничтожения мирного населения представителями ВСУ, в том числе так называемыми добровольческими батальонами, интегрированными в силовые структуры Украины. В докладе констатируется, что за отчетный период (3 месяца) представители ООН зафиксировали 47 жертв (в докладах ООН под термином «жертвы» понимаются убитые и раненые граждане) среди гражданского населения от обстрелов и огня из стрелкового оружия и легких вооружений: «35 жертв были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами, и, вероятно, могут быть отнесены к сфере ответственности правительства, а 12 жертв среди гражданского населения были зафиксированы на территории, контролируемой правительством, и, вероятно, могут быть отнесены к сфере ответственности вооруженных групп», - говорится в докладе.

Такая динамика наблюдается последние несколько лет. Тут уместно продемонстрировать «добросовестность» украинских СМИ, которые без зазрения совести продолжают открыто и безнаказанно врать жителям Украины относительно происходящего в Донбассе. Так, один из наиболее популярных новостных сайтов украинского интернет-сегмента «Украинская правда» в новости касательно доклада сообщил: «УВКПЧ не могло определить, какая сторона конфликта несет ответственность за жертвы среди гражданского населения». Вероятно, журналисты рассчитывают на то, что единицы прочитают документ целиком.

В докладе значительное место отведено проблеме блокирования Украиной выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР. Как известно, на данный момент Украиной ничего не сделано для возобновления пенсионного и социального обеспечения жителей Донбасса. Вызывает удивление позиция западных партнеров, которые почему-то не настаивают на введение санкций против Киева за вопиющее нарушение прав человека. Правда стоит отметить, что наконец в ООН признали право жителей самопровозглашенных республик "на пенсию, которая является и формой собственности, и видом социального страхования, и обеспечивается исключительно государством". По данным докладчиков, на сегодняшний день Украина не выплачивает пенсии порядка 772 тыс. жителей Донбасса.

Не обошли стороной авторы ежегодного документа и серьезную "кампанию" нетерпимости против Украинской Православной Церкви, организованной ультраправыми неонацистскими группировками. Этот аспект ранее в таком ключе не был затронут. Всемирная организация наконец обратила внимание общественности, что фактически война против Московского Патриархата происходит при полном бездействии и невмешательстве правоохранительных органов.

Также представителями Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) констатируется активизация крайне правых организаций, таких как «Национальные дружины», которые публично провозглашают намерения прибегать к насилию, когда сочтут это необходимым. Причем это происходит на фоне самоустранения силовых структур государства.

Рассматривая проблему, связанную с принятием парламентом Украины закона «Об образовании», представители УВКПЧ в очередной раз констатируют, что данный закон нарушает права миллионов граждан, особенно русскоговорящих, исходя из чего рекомендует внести изменения в документ.

Конечно, докладчики уже традиционно обозначили свою позицию по отношению воссоединения Крыма с Россией, включив в результаты ситуацию на полуострове. Но помимо этого, ООН заявил об огромном количестве фактов, свидетельствующих о системном нарушении Киевом прав и свобод человека. К сожалению, западные партнеры реагируют на эти недемократичные выходки Киева лишь на бумаге. На практике они стараются не замечать происходящего, так как Украина для них не более чем один из фронтов.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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