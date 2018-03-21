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Совфед подготовит «Белую книгу» о нарушениях прав человека на Украине

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Фото: предоставлено пресс-службой Совета Федерации
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Комитет Совета Федерации по международным делам намерен подготовить «Белую книгу» о нарушениях прав человека на Украине. Об этом в среду заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Соответствующее решение верхняя палата приняла на пленарном заседании.

«Давайте поручим комитету по международным делам составить «Белую книгу» о нарушениях прав человека, представителей СМИ на Украине и затем обратимся с этими фактами во все международные структуры», — цитирует «РИА Новости» спикера Совфеда.

По словам Матвиенко, власти Украины нарушили все нормы международного права, мыслимые и немыслимые запреты. Достучаться до международного сообщества необходимо, подчеркнула спикер.

Ранее заседание Совета по правам человека ООН по вопросу нарушений прав жителей Крыма со стороны Украины в Женеве было сорвано, напоминает RT.

Матвиенко также сообщила, что российские граждане, которые не сумели проголосовать на выборах президента РФ из-за препятствий со стороны украинских властей, могут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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