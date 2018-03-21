Прямой эфир
Сюжет:

Стало известно, когда растает снег в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снег в Москве растает не раньше второй декады апреля. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Я думаю, что в черте города снег растает не раньше второй декады апреля, а за городом, думаю, это произойдет только в конце апреля, не раньше», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Волосюк рассказала, что высота снежного покрова в столице в 1,5 раза превышает средние многолетние значения. Синоптик отметила, что на этой неделе Москву ожидают осадки смешанной фазы. Несмотря на плюсовую температуру, снег таять не будет, подчеркнула сотрудница «Фобоса».

Метеорологи назвали 20 марта самым теплым днем в Москве с начала года. Согласно данным метеостанции на ВДНХ, к 14:00 воздух в столице прогрелся до +4,3 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новое похолодание придет в столичный регион к середине недели
Глава Гидрометцентра рассказал о морозной весне
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017