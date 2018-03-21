Стало известно, когда растает снег в Москве

Снег в Москве растает не раньше второй декады апреля. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Я думаю, что в черте города снег растает не раньше второй декады апреля, а за городом, думаю, это произойдет только в конце апреля, не раньше», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Волосюк рассказала, что высота снежного покрова в столице в 1,5 раза превышает средние многолетние значения. Синоптик отметила, что на этой неделе Москву ожидают осадки смешанной фазы. Несмотря на плюсовую температуру, снег таять не будет, подчеркнула сотрудница «Фобоса».

Метеорологи назвали 20 марта самым теплым днем в Москве с начала года. Согласно данным метеостанции на ВДНХ, к 14:00 воздух в столице прогрелся до +4,3 градуса.