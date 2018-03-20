Синоптики назвали 20 марта в Москве самым теплым днем 2018 года

Метеорологи назвали вторник, 20 марта самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом сообщил в Гидрометцентре России.

Согласно данным метеостанции на ВДНХ, к 14:00 вторника воздух в Москве прогрелся до +4,3 градуса, сообщает агентство городских новостей «Москва». Ранее самым теплым днем года было названо 4 января, когда столбики термометров поднялись до +4,1 градуса.

Ранее синоптики прогнозировали потепление до +2 градусов, однако отмечалось, что солнечная погода недолго будет радовать жителей столицы. Уже к середине недели вновь похолодает, столбики термометров опустятся ниже 0 градусов из-за очередного циклона.