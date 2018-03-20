Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики назвали 20 марта в Москве самым теплым днем 2018 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Метеорологи назвали вторник, 20 марта самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом сообщил в Гидрометцентре России.

Согласно данным метеостанции на ВДНХ, к 14:00 вторника воздух в Москве прогрелся до +4,3 градуса, сообщает агентство городских новостей «Москва». Ранее самым теплым днем года было названо 4 января, когда столбики термометров поднялись до +4,1 градуса.

Ранее синоптики прогнозировали потепление до +2 градусов, однако отмечалось, что солнечная погода недолго будет радовать жителей столицы. Уже к середине недели вновь похолодает, столбики термометров опустятся ниже 0 градусов из-за очередного циклона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 50 машин встали на трассе под Воронежем из-за снегопада
МЧС в снегопад обеспечило жителей поселка в Татарстане продовольствием

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017