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Глава Гидрометцентра рассказал о морозной весне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Весеннего потепления в столичном регионе синоптики пока не прогнозируют. Об этом рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В выходные, 17 и 18 марта, температура воздуха в Москве будет на 8–11 градусов ниже климатической нормы, но погода будет солнечной, несмотря на мороз –18 градусов ночью и до –3–9 днем, сообщает сетевое издание m24.ru. На следующей неделе температура воздуха ночью составит –5–10 градусов, днем — около 0. По прогнозам метеорологов, ситуация не изменится к 24–25 марта.

«Ожидание весны в марте сильно завышено, и нельзя удовлетворить желание москвичей, чтобы уже 1 марта была травка. Приходится метеорологам каждый раз втягивать голову в плечи и оправдываться, и так из года в год, но ведь ничего не поделаешь — климат у нас такой», — приводит слова Вильфанда «Интерфакс».

Синоптики отметили, что таких  морозов, как на ближайших выходных, больше не будет, хотя весна в столичном регионе настанет лишь в конце марта. По данным метеорологов, подобные холода в марте случаются раз в 18 лет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Гидрометцентре РФ рассказали о погоде 18 марта.

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