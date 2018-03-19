Новое похолодание придет в столичный регион к середине недели

Порция холодного арктического воздуха придет в Москву и область на этой неделе, похолодание не будет долгим — оно сдаст свои позиции уже к выходным.

Если в понедельник, 19 марта, в мегаполисе потеплеет до ноля градусов, то в среду столичный регион окажется под влиянием циклона. Похолодание не будет столь сильным, как на прошлой неделе, отмечают сотрудники погодного центра «Фобос», передает «М.24.ru».

Столбики термометров вернутся к нулевой отметке уже к субботе.

Ночь на 17 марта в столичном регионе стала самой морозной для первого месяца весны за последние 18 лет. В некоторых районах Московской области столбики термометров опускались ниже –27 градусов.