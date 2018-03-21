Украина в 1,5 раза увеличила число призывников весенней кампании

Правительство Украины увеличило численность граждан, подлежащих призыву на срочную службу в апреле-мае текущего года. В весеннюю кампанию призовут 15,2 тыс. человек, что в полтора раза больше, чем осенью прошлого года. Решение об этом было принято в среду, 21 марта, на заседании кабмина по инициативе минобороны страны.

Как передает информагентство «Украинские новости», из более 15 тыс. человек в национальную гвардию призовут 4 тыс., в вооруженные силы — почти 9 тыс. Сообщается, что наибольшее число призывников ожидают от Днепропетровской области, а наименьшее — от Закарпатской области (255 человек).

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что по состоянию на 2017 год, в ВСУ служило 255 тыс. человек. Глава ведомства отметил, что существенного увеличения удалось добиться благодаря переходу на контрактную армию. Именно контрактники, как отметил чиновник, находятся в Донбассе.