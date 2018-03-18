МО Украины закупило смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес

Минобороны Украины закупило вместо дымовой смеси марки ДС-56, принятую на вооружение в ВС Украины, смесь для окуривания деревьев, следует из сообщения Военной прокуратуры Южного региона Украины.

По данным прокуратуры, департамент госзакупок военного ведомства в 2015–2017 годах закупил дымовых смесей на сумму более чем 72 млн гривен, при этом никаких испытаний перед приобретением не проводилось.

При использовании выяснилось, что закупленная смесь не производит должного эффекта и не может использоваться по целевому назначению. Однако смесь в качестве дымовой завесы подходит для игры в страйкбол и киносъемок, а также для окуривания деревьев.

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе».