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МО Украины закупило смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес

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Фото: РИА Новости/Олеся Потапова
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Минобороны Украины закупило вместо дымовой смеси марки ДС-56, принятую на вооружение в ВС Украины, смесь для окуривания деревьев, следует из сообщения Военной прокуратуры Южного региона Украины.

По данным прокуратуры, департамент госзакупок военного ведомства в 2015–2017 годах закупил дымовых смесей на сумму более чем 72 млн гривен, при этом никаких испытаний перед приобретением не проводилось.

При использовании выяснилось, что закупленная смесь не производит должного эффекта и не может использоваться по целевому назначению. Однако смесь в качестве дымовой завесы подходит для игры в страйкбол и киносъемок, а также для окуривания деревьев.

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе».

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