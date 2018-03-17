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Украинский телеканал объяснил исчезновение Крыма с карты в эфире

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Виновником исчезновения Крыма с карты в прямом эфире украинского телеканала «UA: Перший» оказался видеодизайнер. Он допустил ошибку в программе редактирования графики. 

«Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей», — заявили представители телеканала.

Поскольку программа шла в прямом эфире, ошибку не удалось «отловить» до показа зрителям.

«UA: Перший» извинился перед зрителями, уточняет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в дни празднования четвертой годовщины присоединения республики Крым к РФ, поэтому привлек особое внимание. Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На следующий день — 17 марта — Крым объявил о выходе из состава Украины.

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