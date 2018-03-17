Российскую журналистку выдворили с Украины

Журналистку российского телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову выдворили с Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении указывается, что россиянка в начале марта подготовила «четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию» на Украине. В СБУ отметили, что действия россиянки наносили вред международному имиджу страны.

Кроме того, Гончарова якобы готовила провокацию и намеривалась «тенденциозно освещать» выборы президента России на Украине.

В этой связи российская журналистка была выдворена из страны. Ей запрещен въезд на Украину сроком на три года.

В конце ноября прошлого года с Украины выдворили корреспондента «Федерального агентства новостей» Игоря Петрашевича. Как заявили в Службе безопасности страны, его деятельность «противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины».