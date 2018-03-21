Прямой эфир

Соучредитель WhatsApp призвал пользователей удалить Facebook

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соучредитель мессенджера WhatsApp, американский предприниматель Брайан Актон призвал пользователей Сети удалить аккаунты в соцсети Facebook. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Пришло время удалить Facebook», — приводит его слова телеканал «360». Появилась запись новости о том, что компания Cambridge Analytica, работавшая на президента США Дональда Трампа, похитила данные более 50 млн пользователей популярной соцсети.

Как сообщает «Газета.ру», Актон и его соучредитель продали WhatsApp компании Марка Цукерберга в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США на Facebook подали в суд в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica
Facebook приостановила деятельность работавшей на Трампа компании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017