Соучредитель WhatsApp призвал пользователей удалить Facebook

Соучредитель мессенджера WhatsApp, американский предприниматель Брайан Актон призвал пользователей Сети удалить аккаунты в соцсети Facebook. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Пришло время удалить Facebook», — приводит его слова телеканал «360». Появилась запись новости о том, что компания Cambridge Analytica, работавшая на президента США Дональда Трампа, похитила данные более 50 млн пользователей популярной соцсети.

Как сообщает «Газета.ру», Актон и его соучредитель продали WhatsApp компании Марка Цукерберга в 2014 году.