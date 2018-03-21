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Патриарх Кирилл обеспокоен уровнем преподавания русского языка на Кавказе

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что уровень преподавания русского языка в школах Северного Кавказа вызывает сложности у выпускников. Об этом патриарх заявил в среду, 21 марта, в ходе заседания президиума Общества русской словесности в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.

Он добавил, что выпускники школ, находящихся на Северном Кавказе, «показывают невысокие результаты по русскому языку и русской литературе».

«Это не может не беспокоить, потому что это сказывается на возможности этих выпускников поступать в вузы, где высокие требования к знанию русского языка», — продолжил патриарх.

Сложившаяся ситуация ведет к понижению статуса русского языка, отметил предстоятель Русской православной церкви. Решить данную проблему можно путем подготовки квалифицированных учителей, предложил патриарх.

Ранее сообщалось, что в марте в Риге прошла демонстрация против перевода русских школ в Латвии на латышский язык. В Минобрнауки РФ заявляли, что готовы защитить право русскоговорящего населения Латвии получать образование на русском языке.

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