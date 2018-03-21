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Представительная делегация Канады приедет на ПМЭФ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA) составит делегацию, которая примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем iz.ru в среду, 21 марта.

В ее состав, вероятно, войдут представители ряда крупных канадских компаний. В их числе — Kinross Gold Corporation, SNC-Lavalin, Pratt & Whitney Canada, CPPIB, Bombardier.

Председатель национального совета директоров CERBA Жиль Бретон уже подтвердил намерение сформировать представительную канадскую делегацию на ПМЭФ в рамках стратегического партнерства между организацией и фондом «Росконгресс». Соглашение о сотрудничестве было подписано на ПМЭФ-2017.

Советник президента России Антон Кобяков отметил, что официальное партнерство между российской и канадской организациями создает предпосылки для более активного участия Канады в ключевых международных экономических форумах России и углубления бизнес-отношений в будущем.

Петербургский международный экономический форум в 2018 году пройдет с 24 по 26 мая. Как сообщили в пресс-службе «Росконгресса», главной темой мероприятия станет создание и поддержание доверия между участниками рынка, государством и гражданами.

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