Главной темой ПМЭФ-2018 станет создание экономики доверия

Участники Петербургского международного экономического форума – 2018 (ПМЭФ) обсудят поддержание доверия между участниками рынка, государством и гражданами.

Об этом сообщает пресс-служба фонда «Роскoнгресс», который занимается организацией мероприятия.

Отмечается, что программа форума разделена на четыре тематических блока.

Блок «Глобальная экономика в эпоху изменений» затронет «все аспекты экономических отношений в меняющемся мире». В рамках направления «Россия: используя потенциал роста» будут обсуждаться основные вызовы для экономики РФ, а также ее экспортный потенциал. В рамках блока «Технологии для лидерства» будут обсуждаться перспективы использования новых технологий. В блоке «Человеческий капитал в цифровой экономике» будет уделено внимание проблемам современного рынка труда.

Петербургский международный экономический форум пройдет c 24 по 26 мая 2018 года. Ранее сообщалось, что ПМЭФ посетят делегации Франции, Японии, Швейцарии и Катара. Приглашение российской стороны принял премьер-министр Японии Синдзо Абэ, прорабатывается возможность приезда президента Франции Эммануэля Макрoна.