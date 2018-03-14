26 мая на полях ПМЭФ пройдет Молодежный экономический форум

26 мая 2018 года на площадке ПМЭФ состоится Молодежный экономический форум, организованный фондом «Росконгресс», Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» и образовательным фондом «Талант и успех».

В ходе форума участники обсудят ключевые экономические и политические вопросы с лидерами международного и российского бизнеса, крупнейшими международными экспертами и учеными.

Ключевым мероприятием программы молодежного дня ПМЭФ станет центральное заседание «Молодежная экономическая повестка России на 2018–2024 годы». Участники заседания обсудят вопросы развития потенциала молодежи как экономически активной части населения и увеличения вклада молодых предпринимателей в ВВП страны.

Отдельной темой обсуждений станет реализация потенциала молодежи в российских экономических условиях. Участники обсудят способы повышения эффективности социальных лифтов, проблему самореализации молодежи в условиях моногородов, действия органов власти и бизнеса по поддержке профессионального развития молодых людей в России.

Дискуссии в рамках молодежного дня коснутся как экономической составляющей молодежной политики государства, так и более широких вопросов воспитания, самореализации и глобальной ответственности.

Также 26 мая пройдет сессия ЮНЕСКО, на которой обсудят вопросы формирования активной позиции молодежи в отношении глобальных проблем человечества, а также форсайт-сессия «Тренды будущего: мир 2030».

В рамках молодежного дня торжественно наградят победителей всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия».