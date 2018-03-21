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Движение поездов в Бельгии прервано из-за кражи кабеля

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Фото: Global Look Press/Jean-Marc Quinet
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Кража сотен метров медного кабеля стала причиной сбоя в движении пассажирских электропоездов в Бельгии, кабель украли утром в среду на перегоне между Турне и Брюсселем, передает «РИА Новости» со ссылкой на радиостанцию Premiere.

Подобные случаи участились в странах Западной Европы, как правило, украденный медный кабель сдают за деньги в пункты приема цветного лома в странах Восточной Европы. Ранее по этим причинам компания-оператор железных дорог Бельгии Infrabel начала заменять на путях медный кабель на алюминиевый.

Ранее сообщалось, что пятнадцать выходцев из Молдавии предстали перед судом в департаменте Валь-де-Марн под Парижем за кражу 250 велосипедов класса люкс на общую сумму в €1 млн.

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