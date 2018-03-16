Птицы «ограбили» латвийских ученых в Антарктиде

Латвийские исследователи, отправившиеся в экспедицию в Антарктиду, столкнулись с «разгулом преступности» среди местных обитателей, а именно южнополярных поморников, которые похищают их оборудование.

Кристапс Ламстерс, Марис Криеванс и Янис Карушс изучают толщину и внутреннюю структуру ледников, однако их работе мешают птицы.

По словам ученых, они уже привыкли к любопытным взглядам пингвинов, но южнополярные поморники доставляют им немало хлопот. Птицы регулярно переносят их технику с места на место, а порой и вовсе похищают, пишет Skaties.lv.

Латвийские ученые — не единственные, кто сталкивался с «преступностью» среди пернатых. В декабре прошлого года житель Норвегии Кьелль Робертсен рассказал, что его камеру GoPro похитила чайка.

Он нашел камеру лишь спустя пять месяцев после кражи, при этом на карте памяти сохранился снятый птицей фильм.