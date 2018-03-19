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Банду молдаван судят во Франции за кражу 250 люксовых велосипедов

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Фото: Depositphotos
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Пятнадцать выходцев из Молдавии предстали перед судом в департаменте Валь-де-Марн под Парижем за кражу 250 велосипедов класса люкс на общую сумму в €1 млн, сообщает телеканал BFM TV.

Преступления совершались с 2014 по 2015 год в парижском регионе, северной и центральной Франции и Бельгии.

Злоумышленники специально выбирали магазины роскошные класса и проводили тщательную разведку перед совершением ограбления. Они проделывали большую дыру в крыше магазина шлифовальными машинками и доставали велосипеды с помощью большого троса.

Затем они перевозили разобранные и упакованные велосипеды в Молдавию с целью дальнейшей продажи.

Среди обвиняемых —  глава региональной сети, взломщики и водители. Ожидается, что приговор огласят в четверг, 22 марта.

Ранее портал iz.ru опубликовал фото нового велосипеда Lamborghini за $20 тыс. Транспортное средство выполнено в желтом цвете с Y-образным принтом на раме.

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