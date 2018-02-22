Во Франции поймали укравшего у инкассаторов €500 тыс. бомжа

Во Франции задержан бомж, укравший в парижском аэропорту у инкассаторов около €500 тыс. Об этом в четверг, 22 февраля, передает агентство Франс Пресс.

Сообщается, что задержанный помещен под временный арест. Отмечается, что мужчину поймали случайно в ночь на 21 февраля при проверке людей, находившихся в одной из парижских ночлежек.

Задержанный быстро сознался в краже, однако денег при нем не было. Он рассказал полицейским, что его якобы похитили и жестоко избили, после чего он сообщил злоумышленникам, где были спрятаны деньги.

Кража €496 тыс. произошла в декабре прошлого года. 50-летний бомж рылся в одной из помоек и заметил дверь без замка, которая вела в помещения инкассаторской компании Loomis. Там он обнаружил несколько мешков с деньгами и прихватил два из них.

Портал iz.ru писал о том, что водитель инкассаторской машины из Франции украл деньги из своего фургона, чтобы расплатиться с похитителями своей дочери. Сумма выкупа составила от 15 млн до 30 млн швейцарских франков.