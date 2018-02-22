Прямой эфир

Во Франции поймали укравшего у инкассаторов €500 тыс. бомжа

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Франции задержан бомж, укравший в парижском аэропорту у инкассаторов около €500 тыс. Об этом в четверг, 22 февраля, передает агентство Франс Пресс.

Сообщается, что задержанный помещен под временный арест. Отмечается, что мужчину поймали случайно в ночь на 21 февраля при проверке людей, находившихся в одной из парижских ночлежек.

Задержанный быстро сознался в краже, однако денег при нем не было. Он рассказал полицейским, что его якобы похитили и жестоко избили, после чего он сообщил злоумышленникам, где были спрятаны деньги.

Кража €496 тыс. произошла в декабре прошлого года. 50-летний бомж рылся в одной из помоек и заметил дверь без замка, которая вела в помещения инкассаторской компании Loomis. Там он обнаружил несколько мешков с деньгами и прихватил два из них.

Портал iz.ru писал о том, что водитель инкассаторской машины из Франции украл деньги из своего фургона, чтобы расплатиться с похитителями своей дочери. Сумма выкупа составила от 15 млн до 30 млн швейцарских франков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сибиряк обокрал цыган на 200 тыс. рублей в Иркутской области
Мужчина заявил в полицию о краже у него 130 млн рублей в «новой Москве»
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017