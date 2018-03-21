Двое погибли при столкновении автобуса и «КамАза» в Томской области

Два человека погибли, 11 пострадали при столкновении автобуса и «КамАза» в Томской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, авария произошла на трассе Р-398 в 5 км севернее от населенного пункта Елизарьева. В автобусе находились 27 пассажиров.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее 21 марта пресс-служба Главного управления МВД по Воронежской области сообщила о гибели двух человек при столкновении автобуса и фуры в Павловском районе. Девять человек получили травмы различной степени тяжести.