Не менее 19 человек погибли при ДТП с автобусом на Филиппинах

На филиппинском острове Миндоро автобус съехал с трассы и скатился в овраг. В результате происшествия погибли 19 человек, еще 25 пострадали. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Инцидент произошел в провинции Западный Миндоро. Потерпевшие были госпитализированы. Среди погибших — водитель автобуса.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

20 марта произошло ДТП с участием автобуса в районе Бруклин в Нью-Йорке. В результате столкновения пострадали более 30 человек.