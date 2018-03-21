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Два человека погибли в ДТП с автобусом и фурой в Воронежской области

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Два человека погибли и девять пострадали при столкновении автобуса и фуры в Павловском районе Воронежской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД области.

Трагедия произошла вчера утром, 20 марта, в районе 8:30, на 673-м км трассы М4 «Дон». Автобус Mercedes-Benz под управлением 42-летнего мужчины двигался по дороге в сторону Москвы, когда выехал на встречную полосу, где столкнулся с проезжавшей фурой Mercedes-Benz Actros под управлением 57-летнего жителя Саратовской области, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузового транспорта и сменный водитель автобуса, мужчина 40 лет, погибли на месте от полученных травм. Еще восемь пассажиров и водитель автобуса получили различные телесные травмы. Все они были госпитализированы.

В общей сложности в автобусе находились 52 человека. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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