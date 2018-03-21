СК просит отпустить из СИЗО отца полковника Захарченко

Следствие просит суд изменить меру пресечения отцу полковника Дмитрия Захарченко Виктору с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Екатерину Кляйман.

«Следствие выступило с ходатайством в суд об изменении Захарченко меры пресечения с ареста на домашний арест», — сказала она.

Виктор Захарченко обвиняется в растрате 4 млн рублей из средств банка «Московское ипотечное агентство».

В свою очередь бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взяток и превышении полномочий. Он арестован до 18 июня.

В феврале Захарченко-старшему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о растрате средств кредитной организации.