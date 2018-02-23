Суд арестовал 20 млн рублей на счетах гражданской супруги полковника Захарченко

Суд Москвы арестовал 20 млн рублей на счетах Марины Семыниной, гражданской супруги полковника Дмитрия Захарченко, обвиненного во взяточничестве. Об этом стало известно в пятницу, 23 февраля, от источников, близких к следствию.

«Столичный суд по ходатайству следственных органов арестовал личный денежный счет Семыниной в ВТБ, на котором находилось более 20 млн рублей», – цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, суд наложил арест на нежилое помещение площадью около 2,5 тыс. кв. метров, которое она сдавала одному из магазинов «Пятерочка» в Москве.

1 декабря прошлого года Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая просила изъять в доход государства имущество полковника Дмитрия Захарченко и его семьи более чем на 9 млрд рублей.

Замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей, затем ему предъявлены обвинения еще по нескольким эпизодам. При обыске в квартире сестры Захарченко следователи обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых бывший силовик объяснить не смог.