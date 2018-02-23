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Суд арестовал 20 млн рублей на счетах гражданской супруги полковника Захарченко

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Суд Москвы арестовал 20 млн рублей на счетах Марины Семыниной, гражданской супруги полковника Дмитрия Захарченко, обвиненного во взяточничестве. Об этом стало известно в пятницу, 23 февраля, от источников, близких к следствию.

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«Столичный суд по ходатайству следственных органов арестовал личный денежный счет Семыниной в ВТБ, на котором находилось более 20 млн рублей», – цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, суд наложил арест на нежилое помещение площадью около 2,5 тыс. кв. метров, которое она сдавала одному из магазинов «Пятерочка» в Москве.

1 декабря прошлого года Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая просила изъять в доход государства имущество полковника Дмитрия Захарченко и его семьи более чем на 9 млрд рублей.

Замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей, затем ему предъявлены обвинения еще по нескольким эпизодам. При обыске в квартире сестры Захарченко следователи обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых бывший силовик объяснить не смог.

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