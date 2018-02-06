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Информация о признании отцом Захарченко вины в растрате оказалась ложной

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Фото: ТАСС/Григорьев Максим
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Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко не признал себя виновным в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство», но возместил ущерб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката другого фигуранта дела Вячеслава Леонтьева. 

Между тем ранее агентство сообщало о полном признании Захарченко вины. 

Как заявил защитник, следствие оценило ущерб, причиненный мужчиной, в 4 млн рублей. Деньги Захарченко получил в виде зарплаты в кредитной организации, куда он был устроен фиктивно. Два других фигуранта — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб в это время были председателями банка. 

По словам Леонтьева, ущерб от действий Корьевкина оценивается в 1,5 млн рублей. Своей вины он не признает. 

Владимир Корьевкин и Виктор Захарченко содержатся под стражей. Сергей Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.

Полковника МВД Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей, затем ему вменили еще несколько эпизодов. При обыске в квартире сестры Захарченко следователи обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых мужчина объяснить не смог. 

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