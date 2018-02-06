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Отец Захарченко полностью признал вину в растрате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Отец бывшего руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко — Виктор Захарченко — признал себя виновным в растрате средств банка «Московское ипотечное агенство» и возместил ущерб. Об этом заявил адвокат другого фигуранта дела Вячеслав Леонтьев. 

«Виктор Захарченко не только признал вину, но и возместил причиненный им ущерб. Мой подзащитный (второй фигурант дела) Владимир Корьевкин вину не признает», — приводит его слова «РИА Новости»

Защитник отметил, что следствие оценило причиненный Захарченко-старшим ущерб в 4 млн рублей. 

По информации следствия, Виктор Захарченко был фиктивно трудоустроен в банк и получил зарплату в размере 4 млн рублей. Другие фигуранты дела — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, проходят в качестве соучастников. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.

Позже сообщение о признании вины Виктором Захарченко было опровергнуто. Агентство «РИА Новости», первоначально распространившее эту информацию, изменило данные на своем сайте, сообщив со ссылкой на Вячеслава Леонтьева, что подсудимый не признал вину, но возместил ущерб.

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