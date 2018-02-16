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Активы полковника Захарченко пока не переданы Росимуществу

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Имущество полковника полиции Дмитрия Захарченко и его семьи, подлежащее изъятию, пока не передано в Росимущество. Об этом сообщил в эфире телеканала РБК глава ведомства Дмитрий Пристансков.

«На настоящий момент, по моей информации, имущество полковника Захарченко не передано Росимуществу. Будем ждать», — сказал он.

По слова Пристанскова, активы будут реализованы в пользу государства в ближайшее время.

Полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей, затем ему предъявлены обвинения еще по нескольким эпизодам. При обыске в квартире сестры Захарченко следователи обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых бывший силовик объяснить не смог.

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