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Мосгорсуд продлил арест полковнику Захарченко до 9 июня 2018 года

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Московский городской суд продлил срок ареста бывшему заместителю начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, обвиняемому в получении взяток, Дмитрию Захарченко до 9 июня 2018 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде, ходатайство следователя по продлению ареста Захарченко было удовлетворено.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 20 млн рублей были арестованы на счетах Марины Семыниной, гражданской супруги полковника Дмитрия Захарченко, обвиненного во взяточничестве.

1 декабря прошлого года Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая просила изъять в доход государства имущество полковника Дмитрия Захарченко и его семьи более чем на 9 млрд рублей.

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