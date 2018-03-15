Московский суд отпустил из СИЗО фигуранта дела Захарченко
Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест Виктора Клуженкова, который является фигурантом дела Захарченко.
Мера пресечения была изменена по просьбе Следственного комитета России и будет действовать до 21 марта, сообщает «Интерфакс».
По данным следствия, Клуженков работал водителем в семье сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, который скрывается от правоохранителей по делу полковника Дмитрия Захарченко.
Ранее Клуженкова считали пособником при передаче денег полковнику. Теперь же его обвиняют лишь в «пособничестве самовольному оставлению службы» Сениным, которому заочно предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщал портал iz.ru, Мосгорсуд ранее продлил арест бывшему заместителю начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрию Захарченко до 9 июня 2018 года.