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Московский суд отпустил из СИЗО фигуранта дела Захарченко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест Виктора Клуженкова, который является фигурантом дела Захарченко.

Мера пресечения была изменена по просьбе Следственного комитета России и будет действовать до 21 марта, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, Клуженков работал водителем в семье сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, который скрывается от правоохранителей по делу полковника Дмитрия Захарченко.

Ранее Клуженкова считали пособником при передаче денег полковнику. Теперь же его обвиняют лишь в «пособничестве самовольному оставлению службы» Сениным, которому заочно предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщал портал iz.ru, Мосгорсуд ранее продлил арест бывшему заместителю начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрию Захарченко до 9 июня 2018 года.

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