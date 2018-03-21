Обыски проходят у главы Федерации профсоюзов Татарстана

Следственные действия проходят в доме у главы федерации профсоюзов Татарстана Татьяны Водопьяновой. Их ведут сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Изъята документация и денежные средства.

Как уточняет ресурс ProKazan.ru со ссылкой на Следственный комитет, Водопьянову подозревают в коммерческом подкупе с вымогательством.

По данным следствия, чиновница в 2015 году дала указание главному врачу санатория «Балакирево» заключить от имени учреждения договор о страховании ее жизни. За неисполнение поручения Водопьянова грозила главврачу увольнением.

В итоге договор был заключен на 500 тыс. рублей. Страховые взносы выплачивал санаторий. Договор был составлен на один год. По истечении срока деньги были возвращены на личный счет Водопьяновой.

Выяснилось, что подобные схемы были использованы ею не в первый раз. До этого санаторий также страховал жизнь председателя Федерации профсоюзов Татарстана. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Накануне Водопьянова на допросе полностью признала свою вину. Однако задерживать ее не стали. Ресурс отмечает, что Водопьянова является руководителем федерации уже 18 лет.

В середине января портал iz.ru сообщал о том, что в Башкирии возбуждено дело в отношении главы администрации сельского поселения Архангельский. Чиновницу обвиняют в том, что она брала взятки писчей бумагой формата А4.