Суд арестовал экс-сенатора Дерева на два месяца по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева по делу о мошенничестве. Об этом говорится в постановлении суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Дерева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 мая 2018 года», –– цитирует «РИА Новости» судью.

Ранее агентство сообщило, что Дерев задержан в рамках расследования дела о махинациях при строительстве животноводческих комплексов и выведении из бюджета 120 млн рублей.

По словам адвоката, Дереву вменяется руководство «группой, которая незаконно возместила НДС при строительстве свиноводческого комплекса».

Следователи ходатайствовали об аресте чиновника из-за угроз и препятствий следствию со стороны Дерева.

«Дерев симулировал болезнь при задержании. Оказывал давление на свидетелей, высказывал угрозы увольнения свидетеля и физической расправы», –– говорится в отчете полиции.

Представитель прокуратуры выступила против ареста экс-сенатора, так как дело возбуждено в 2012 году, а события, участником которых якобы является Дерев, относятся к 2007–2008 годам.

«Считаю, что основания для избрания исключительной меры пресечения нет», — сказала прокурор.

Дело о махинациях при строительстве расследуется в течение семи лет. За это время реальные сроки (от 4 до 10 лет заключения) получили несколько бывших сотрудников налоговой службы.

Дерев изначально проходил по делу как свидетель, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.