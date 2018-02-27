Оглашен приговор фигуранту дела о мошенничестве на космодроме Восточный

Благовещенский городской суд во вторник вынес приговор фигуранту дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный в Амурской области. Представитель компании-заказчика Антон Варганов приговорен к лишению свободы условно.

В июне 2015 года между ОАО «Российские космические системы» и подрядной организацией был заключен договор о строительстве на территории космодрома Восточный здания правительства компании. Подсудимый, используя служебное положение, ввел в заблуждение руководителя подрядной организации и вынудил перевести на свой расчетный счет 1 млн рублей.

«За содеянное подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как ранее сообщал портал iz.ru, космодром Восточный впервые вывел на орбиту 17 зарубежных аппаратов.