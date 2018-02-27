Прямой эфир

Оглашен приговор фигуранту дела о мошенничестве на космодроме Восточный

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Благовещенский городской суд во вторник вынес приговор фигуранту дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный в Амурской области. Представитель компании-заказчика Антон Варганов приговорен к лишению свободы условно.

Новая орбита «Восточного»
С космодрома впервые запустят 17 иностранных спутников 

В июне 2015 года между ОАО «Российские космические системы» и подрядной организацией был заключен договор о строительстве на территории космодрома Восточный здания правительства компании. Подсудимый, используя служебное положение, ввел в заблуждение руководителя подрядной организации и вынудил перевести на свой расчетный счет 1 млн рублей.  

«За содеянное подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как ранее сообщал портал iz.ru, космодром Восточный впервые вывел на орбиту 17 зарубежных аппаратов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два пуска запланировано на космодроме Восточный в 2018 году
С космодрома Восточный запущена ракета «Союз-2.1а»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017