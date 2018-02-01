Два пуска запланировано на космодроме Восточный в 2018 году

Два пуска, предположительно спутников «Метеор-М» и «Канопус», запланировано на космодроме Восточный осенью 2018 года. Об этом журналистам рассказал глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.

По его словам, на этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании космическо-ракетного комплекса сверхтяжелого класса на амурском космодроме. Для этого определены три этапа работы: подготовка проекта, формирование подпрограммы для госпрограммы «Космическая деятельность России» и создание комплекса инфраструктуры до 2028 года, сообщает Asn24.ru.

Основной задачей подпрограммы станет изучение Луны и окололунного пространства, выведение пилотируемых кораблей и космических аппаратов на околоземную орбиту, а также изучение планет Солнечной системы. Увеличить объем загрузки на космодроме планируется за счет коммерческих пусков и присоединения к программе OneWeb уже в 2019 году.