Экс-сенатору Дереву предъявили обвинения в мошенничестве

Следственный комитет (СК) РФ предъявил бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Как сообщает «РИА Новости», Дерев был задержан в рамках расследования дела о налоговых махинациях при строительстве животноводческих комплексов.

«Дереву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — сказала Царева.

Она отметила, что следствие ходатайствовало о заключении Дерева под стражу из-за угроз со стороны экс- сенатора в адрес свидетелей и препятствования проведению следствия.

«Объективно подтверждается, что он может оказывать давление и уже оказывал давление на свидетелей, уже воспрепятствовал, высказывал угрозы», — сообщил следователь в суде.

Дата заседания суда по данному вопросу пока не назначена.

По данным газеты «Коммерсант» Дерев известный в Карачаево-Черкесии бизнесмен. В результате противоправных действий экс-сенатор вывел из бюджета около 120 млн рублей.

Дело о махинациях при строительстве расследуется уже в течение семи лет. За это время реальные сроки (от 4 до 10 лет заключения) получили несколько быших сотрудников налоговой службы.

Дерев изначально проходил по делу как свидетель, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.