Сибирские ученые вывели перец «Египетская сила»

Селекционеры из Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) передали в госкомиссию для проведения экспертной оценки два новых сорта — томат «Семеновна» и сладкий перец «Египетская сила».

«Совсем не исключено, что в ближайшее время они пополнят государственный реестр овощных культур, а примерно через год семена этих сортов уже могут появиться в продаже», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Ученые считают, что новые сорта с уникальными свойствами могут заинтересовать не только дачников, но и профессиональных фермеров-овощеводов. По их словам, помидоры сорта «Семеновна» относятся к скороспелой группе. Но при этом его плоды отличаются отменным вкусом и плотной мякотью, уточняет «РИА Новости».

Перец «Египетская сила» содержит очень большое количество витамина С. Это, по словам специалистов, позволяет рекомендовать новый сорт для очень популярного сегодня функционального питания. Кроме того, данный сорт имеет достаточно высокую урожайность — 5–6 кг с 1 кв. м. Столь необычное название перец получил за пирамидальную форму плодов, которая вызывает ассоциации с египетскими пирамидами, пояснили в институте.

В январе стало известно, что на одной из сахалинских ферм занялись разведением нового гибридного вида кур-несушек. Уже в конце апреля на прилавках магазинов могут появиться яйца непривычного кремово-розового цвета.