Розовые яйца могут появиться на прилавках магазинов на Сахалине

На одной из сахалинских ферм занялись разведением нового гибридного вида кур-несушек. Уже в конце апреля на прилавках магазинов могут появиться яйца непривычного кремово-розового цвета.

Как рассказал ИА SakhalinMedia зам. главного врача птицефабрики «Островная» Константин Киселев, решено попробовать разводить новый гибрид под названием «Коралл», который вывели немецкие селекционеры. Он стрессоустойчив и неприхотлив в содержании. Птицы белого цвета, но с черными пятнышками. Некоторые специалисты называют эту породу «далматинец». Яйца кур отличаются очень прочной скорлупой.

По словам представителя хозяйства, первоочередная задача — довести объем производства до такого уровня, чтобы закрыть потребности области.

Агентство отмечает, что на протяжении нескольких лет эта птицефабрика признается одним из лучших предприятий не только на Сахалине и Дальнем Востоке, но и в России.