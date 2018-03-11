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Ткачев объяснил причину низкого спроса на турецкие помидоры в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Поставки томатов из Турции с момента получения разрешения на ввоз в Россию находятся на низком уровне. Причиной является небольшой спрос на турецкие помидоры в нашей стране. Об этом в воскресенье, 11 марта, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, рассказал глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

«Мы открыли для Турции квоту — 50 тыс., а я вам скажу, что прошло практически около полугода и всего лишь завезено 10 тыс. тонн. Или того меньше», — констатировал министр.

Причиной стало импортозамещение. За время действия эмбарго российские производители смогли развить производство качественных помидоров, и россияне теперь предпочитают отечественную продукцию.

«Наш потребитель уже приучен к российским помидорам, более качественным, по более низкой, доступной цене», — цитирует Ткачева «РИА Новости».

Правительство РФ разрешило возобновить ввоз турецких томатов с 1 ноября. Однако их ввоз ограничен 50 тыс. тонн в год. Квота вводилась для поддержки отечественных производителей томатов. О том, что Россия не готова полностью снимать ограничения на поставки турецких томатов, 25 января заявлял вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Запрет на поставки помидоров и другой сельхозпродукции из Турции был введен с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.

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