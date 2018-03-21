Идет проверка больницы в Ульяновской области из-за впавшей в кому пациентки

В Ульяновской области следователи проверяют больницу, пациентка которой впала в кому, потому что врачи вместо физраствора ввели ей формалин.

Инцидент произошел 15 марта, во время несложной операции по удалению кисты.

Спустя две минуты после обнаружения ошибки пациентке провели промывание, сообщает РЕН ТВ.

На данный момент 28-летней женщине уже лучше.

12 февраля в суд Вологды передано дело врача частной клиники, который по ошибке удалил девятилетней пациентке два коренных зуба вместо молочных. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Следствие установило, что дефект медицинской помощи является небезопасным.