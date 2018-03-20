Томские врачи извлекли ложку без разрезов на желудке пациентки

В клинике Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) проведена уникальная операция — медикам удалось без применения полостной операции удалить чайную ложку из желудка девушки.

Как сообщает Сибирское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу вуза, в медучреждение 22-летняя местная жительница поступила 11 марта. Она не объяснила, каким образом ложка попала в ее желудок.

Врачи приняли решение попытаться извлечь посторонний предмет при помощи эндоскопа. Во время неинвазивной операции применялась гибкая видеокамера, которую ввели в желудок через пищевод. Ложку удалось зацепить специальной петлей.

В общей сложности операция заняла около 40 минут. Девушку выписали из клиники уже через пару дней.

Портал iz.ru в январе сообщал о том, что в Ташкенте врачи столкнулись с беспрецедентным случаем:в теле 11-месячного ребенка нашли 16 крупных игл. Они находились в шее, позвоночнике, толстой кишке и мочевом пузыре малыша. Операция по извлечению игл длилась девять часов.