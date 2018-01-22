Из организма 11-месячного ребенка узбекские врачи извлекли 13 игл

16 крупных игл в теле 11-месячного ребенка. В толстой кишке и мочевом пузыре, в грудной клетке, в шее и позвоночнике. С беспрецедентным случаем столкнулись врачи в Ташкенте.

О том, как острые предметы попали в детский организм, родственники ответить не могут. Доктора констатировали: иглы мучили малыша не менее двух месяцев.

По словам хирурга, как будто кто-то втыкал их. Ребенок не мог сам проглотить эти 16 иголок. К медикам обратилась мать мальчика. Она привезла его с высокой температурой из Ферганской области.

Три бригады врачей по очереди проводили операцию в течение 9 часов. Извлекли 13 игл. Дальше продолжать уже не позволил анестезиолог. Решили остановить операцию. Еще 3 иглы оставили до второй операции. Они сейчас не представляют угрозы.

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии. Предстоит разобраться, кто мог устроить над ним изощренные пытки.