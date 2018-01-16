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Врачей обвинили в смерти пациентки из-за забытой в ее животе салфетки

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Уголовное дело возбуждено после смерти пациентки от того, что кубанские хирурги оставили в ее животе салфетку после операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

ЧП произошло 10 февраля 2017 года. 56-летнюю женщину, жительницу Хабаровска Ирину Ковалеву привезли в МБУЗ «Краснодарская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», где провели шестичасовую операцию. Пациентку выписали из больницы 2 марта прошлого дома, а 17 мая женщина скончалась. Было назначено патологоанатомическое исследование, которое показало – причиной смерти женщины явилась оставленная марлевая салфетка размером 57 на 38 см в желудочно-кишечном тракте при проведении операции. По словам дочери погибшей Алены, вся семья была рада, что Ирина «попала совершенно бесплатно к разрекламированным краснодарским врачам», пишет «Ридус».

Проводил операцию заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Александр Мануйлов. В его квалификации семья Ковалевой не сомневалась. Однако все два месяца после выписки женщина мучилась от болей в животе, обращалась за помощью в местную больницу, где ей поставили диагноз «панкреатит». Забытая в животе женщины салфетки спровоцировала гнойный процесс, приведший к перитониту. Женщина не пережила очередной приступ и умерла в карете скорой помощи.

В краснодарской больнице отказались комментировать этот трагический случай. Ассистентку хирурга — доцента кафедры хирургии БСМП Аллу Пахилину — отстранили от работы. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в июне 2017 года на Урале врачи оставили в брюшной полости у пациентки кусок перчатки.

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