Депутат рады опубликовал представление ГП Украины на задержание Савченко

Фотокопии представления Генеральной прокуратуры (ГП) Украины на задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко опубликовал ее коллега Антон Геращенко во вторник, 20 марта.

«По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест...», — цитирует Геращенко «РИА Новости».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвиняет Савченко в планировании теракта в здании парламента.

Имя Савченко всплыло в рамках расследования по делу главы общественной организации центр освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Так, в документе утверждается, что соучастники решили пойти путем совершения теракта и посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей, для чего составили поэтапный план действий.

9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко.