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Депутат рады опубликовал представление ГП Украины на задержание Савченко

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Фото: TASS/ZUMA/Sergii Kharchenko
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Фотокопии представления Генеральной прокуратуры (ГП) Украины на задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко опубликовал ее коллега Антон Геращенко во вторник, 20 марта.

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«По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест...», — цитирует Геращенко «РИА Новости».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвиняет Савченко в планировании теракта в здании парламента.

Имя Савченко всплыло в рамках расследования по делу главы общественной организации центр освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Так, в документе утверждается, что соучастники решили пойти путем совершения теракта и посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей, для чего составили поэтапный план действий.

9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко.

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