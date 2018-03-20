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США пригрозили санкциями работающим над «Северным потоком — 2» компаниям

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США выступают решительно против строительства газопровода «Северный поток — 2» и не исключают введение санкций против компаний, которые работают над проектом. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт.

По ее словам, Вашингтон может ввести ограничения против российских экспортных трубопроводов и иностранных компаний в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Компании, работающие в российском секторе, (связанном со строительством магистральных трубопроводов между Россией и другими странами), могут подвергнуться санкциям в соответствии с CAATSA», –– приводит слова Науэрт ТАСС.

Она добавила, что, по мнению США, «Северный поток — 2» несет угрозу энергобезопасности и стабильности Европы, и якобы позволит России оказывать давление на европейские государства и Украину. При этом европейские лидеры, в том числе канцлер Германии Ангела Маркель, отмечали, что не видят угрозы в реализации проекта.

Россия неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» создается для повышения безопасности поставок газа в Европу. Решение о его строительстве связано с ненадежностью Украины, которая неоднократно нарушала договоренности по транзиту.

Большинство стран Евросоюза поддерживают реализацию проекта, против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва и США.

17 марта стало известно, что 39 американских сенаторов потребовали заблокировать проект строительства нового газопровода.

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